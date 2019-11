Frauenhäuser sind oft voll belegt

In Nordrhein-Westfalen gibt es 64 Frauenhäuser, die von der Landesregierung gefördert werden. Die meisten befinden sich im Ruhrgebiet und im Rheinland. Die allermeisten Frauenhäuser sind aktuell voll belegt und können niemanden mehr aufnehmen. Einige wenige freie Plätze für Frauen mit und ohne Kinder gibt es derzeit vor allem im Münsterland, in Ostwestfalen und im Raum Aachen. Am 25.11. wird jedes Jahr der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen begangen.

Neue Finanzierung von Frauenhäusern gefordert

Auch, wenn das zuständige Ministerium bereits in Ansätzen weitere Förderungen für Platz- und Personalausbau bewilligt hat, fordert die Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW (LAG) vor allem eine andere Art der Finanzierung. Denn: Das Land kommt hauptsächlich für Personal- und Sachkosten bei den Frauenhäusern auf. Für Miete und Lebensunterhalt der Hilfe suchenden Frauen ist das Jobcenter zuständig. Das führt dazu, dass viele Frauen, die keine Sozialleistungen beziehen können (z.B. Frauen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus), von Frauenhäusern ausgeschlossen werden.

Die LAG und die Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser fordern daher, eine " einzelfall-unabhängige, pauschale und bedarfsgerechte Frauenhausfinanzierung, die den Interessen der von Gewalt betroffenen Frauen und ihrer Kinder entspricht ".

Stand: 25.11.2019, 12:22