Neun Prozent mehr Gewalttaten

Von vielen solchen Situationen weiß die Lehrergewerkschaft GEW . Deren Vorsitzende Maike Finnern warnt zwar ausdrücklich vor Panikmache, aber sie fordert: "Das Problem muss ernst genommen werden. An den Schulen, bei den Schulaufsichtsbehörden und von der Landespolitik."

Laut dem Landeskriminalamt haben Gewalttaten an Lehrern zugenommen. 2018 stieg die Zahl der registrierten Fälle um fast 10 Prozent, auf 435. In der Statistik wird nicht gesagt, von wem die Gewalt jeweils ausging. Viele Taten gingen aber auf das Konto von Schülern.

Viele Probleme in Schulklassen

Viele Schüler bringen Aggressionen von Zuhause in den Klassenraum

Was sind die Gründe? Darauf gibt es keine einheitliche Antwort. Pädagogen sagen aber, dass das Klima in Schulklassen schwieriger geworden ist - durch die Bewältigung von Inklusion, mehr traumatisierten geflüchteten Kindern, aber auch durch Kinder, die zuhause wenig Aufmerksamkeit bekommen.