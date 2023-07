Bierpreise steigen: Womit Kneipengänger und Gastronomen rechnen müssen

Hat die Preisentwicklung in Deutschland bereits Einfluss auf den Bier-Konsum?

2022 tranken die Deutschen 92 Liter Bier pro Kopf.

Ohne Inflation würden die Deutschen sicher mehr trinken. Der Bierkonsum in Deutschland ist vergangenes Jahr immerhin leicht gestiegen – auf fast 92 Liter pro Kopf. In den Corona-Jahren 2020/21 war der Bierdurst deutlich zurückgegangen. Und so sah auch der Trend in den vergangenen Jahrzehnten aus: Die Deutschen hatten immer weniger Bierdurst. Zum Vergleich: 1980 lag der Wert noch bei sage und schreibe 146 Liter Bier pro Kopf – gut 50 Liter mehr als aktuell.

Durch die schlechte Ernte gibt es weniger Hopfen. Wird jetzt das Bier knapp?

Nein. Die weltweite Hopfenernte ist im Jahr 2022 zwar um fast 20 Prozent zurückgegangen. So stark wie seit dem zweiten Weltkrieg nicht. Dafür war die Ernte in den Jahren davor richtig gut. Die Brauereien haben deshalb noch große Vorräte an Hopfen. Beziehungsweise Alpha-Säure, der Stoff im Hopfen, der dem Bier den herben Geschmack verleiht. Bier wird also erst einmal nicht knapp.

Bier wird nicht knapp: Die Brauerein haben noch große Hopfen-Vorräte

Aber: Der Klimawandel ist auch für die Hopfenbauern langfristig ein großes Problem. Sie versuchen jetzt mit neuen Hopfenzüchtungen dagegenzuhalten: Sie können längere Trockenperioden besser aushalten oder sind widerstandsfähiger bei starkem Regen. Aber die Brauereien sind skeptisch, weil sie befürchten, dass ihr Bier mit den neuen Hopfensorten anders schmecken könnte.