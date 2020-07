So genussvoll Rauchen für viele auch ist - jedes Jahr sterben an den Folgen des Tabakkonsums nach Ansicht der Bundesregierung weit mehr als Hunderttausend Menschen. Vor diesem Hintergrund hat der Bundestag am Donnerstag (02.07.2020) ein neues Tabak-Werbeverbot beschlossen. Was nützt es? Drei Fragen und Antworten: