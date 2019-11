Verein in Wiesbaden hat 3.000 Mitglieder

Hinter der "Gesellschaft für deutsche Sprache" (GfdS) steht ein Verein mit Sitz in Wiesbaden, der nach eigenen Angaben rund 3.000 Mitglieder im In- und Ausland hat. Geführt wird er seit 2015 von Peter Schlobinski, Professor für Germanistische Linguistik an der Uni Hannover. Die Zusammensetzung des gesamten GfdS -Vorstands verweist auf die akademische Tradition des Vereins: Nahezu alle Funktionäre sind als Professoren oder Dozenten an einer deutschen Uni tätig.