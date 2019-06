Neuer Name und Sponsor für Gerry Weber Open

Für das ATP -Rasentennisturnier Gerry Weber Open in Halle in Westfalen hat sich ein neuer Sponsor und Namensgeber gefunden. Ein Gesundheitsdienstleister springt ein. Das gab Turnierdirektor Ralf Weber am Samstag (08.06.2019) bekannt.

Schon ab diesem Jahr wird die Veranstaltung Noventi Open heißen. Noventi ist ein Gesundheitsdienstleister, der sich auf Rezeptabrechnungen für Apotheken und Ärzte spezialisiert hat.