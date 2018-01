Germanwings-Angehörige fordern Fairness und mehr Schmerzensgeld

Lufthansa soll moralische Schuld anerkennen

Die Hinterbliebenen werfen der Lufthansa außerdem vor, dass sie versucht habe, ihnen das Versprechen abzukaufen, nicht weiter zu klagen oder weitere Ansprüche zu stellen. Aber die Angehörigen der Opfer möchten nicht nur materiell gerecht entschädigt werden. Sie wollen, dass das Unternehmen seine moralische Schuld anerkennt. Denn sie glauben, dass es die Katastrophe hätte verhindern können. Der offenbar psychisch kranke Co-Pilot aus Montabaur soll vor drei Jahren die Germanwings-Maschine in Selbstmordabsicht in Frankreich ganz bewusst in ein Felsmassiv gesteuert haben.

Verweis auf freiwillige Leistungen