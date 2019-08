Lufthansa verweist auf Experten

Auf WDR-Anfrage erklärte ein Sprecher der Lufthansa am Montag (12.08.2019) schriftlich, dass den Angehörigen schon 2016 bei einer Informationsveranstaltungen des französischen Bureau d‘Enquêtes et d’Analyses pour la securité de l’aviation civile (BEA) " transparent gemacht worden" sei, wie die Situation an Bord des Fluges 4U9525 gewesen sein soll.

Damals hatte das BEA beispielsweise erklärt, dass der Autopilot der Maschine so eingestellt gewesen sei, dass die Passagiere den Sinkflug als normal empfinden mussten.

Bei dem Unglück, das nach letzten Erkenntissen durch Selbstmordabsichten des psychisch kranken Copiloten ausgelöst wurde, verloren alle Menschen an Bord ihr Leben - 144 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder.