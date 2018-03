Auch Lea saß in dem Flugzeug. Ihre Mutter hatte bereits kurz nach dem grausamen Tod ihrer Tochter die Idee, in Haltern am See ein Theater zu gründen. Einen Ort, an dem Jugendliche singen, tanzen und schauspielern können, so wie ihre Tochter es immer getan hat.

Mit Hilfe von Sponsoren konnte das "Lea-Drüppel-Theater" im vergangenen Herbst in einem ehemaligen Kino eröffnen – die Vorstellungen sind fast immer ausverkauft. " Hier lebt Lea weiter ", sagt Anne Drüppel.