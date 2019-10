NRW will Justizbeamten religiöse Symbole verbieten

Religiöse Symbole wie eine Kette mit Kreuz oder ein Kopftuch sollen künftig für alle, die in Gerichtssälen arbeiten, tabu sein. Der Rechtsausschuss des NRW -Landtags befasst sich am Mittwoch (02.10.2019) in Düsseldorf mit einem Gesetzentwurf der Landesregierung zu "religiöser und weltanschaulicher Neutralität der Justiz" . In der Anhörung kommen Experten zu Wort.

"Wahrnehmbare Symbole oder Kleidungsstücke" im Visier