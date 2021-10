Offiziell war Gerd Ruge am 1. September 1993 nach seiner Zeit als Moskauer Studio-Chef in Rente gegangen. Aber von Ruhestand keine Spur! Die Neugier trieb ihn immer wieder an altbekannte Orte zurück – um zu sehen, was sich verändert hatte. Hier, 1993, war "Gerd Ruge unterwegs", wie auch die Sendereihe heißt, auf der "Route des Bären" von Russland nach Amerika.