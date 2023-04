Kriminelle Plattform "Genesis Market": Überprüfen, ob man selbst betroffen ist

Last not least sei empfohlen, einen modernen Browser zu verwenden (unbedingt durch Updates aktuell halten) und dort den Phishing-Schutz zu aktivieren. Dazu muss ggf. in den Einstellungen unter "Datensicherheit" das "sichere Browsen" aktiviert werden (oder ähnlich genannte Funktion). Vorteil: Landet man mit dem Browser auf einer Fake-Webseite, die bereits für Phishing-Angriffe bekannt ist, erhält man eine gut sichtbare Warnung – und kann so nicht mehr verleitet werden, sensible Daten einzugeben.