Angesichts des knappen Wohnraums vor allem in Städten wie Düsseldorf, Köln und Münster ist die höhere Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungsuchende eine gute Nachricht - zumal sie 2017 noch gesunken war.

Große regionale Unterschiede

Regional stellt sich die Situation sehr unterschiedlich dar. Am stärksten zog die Bautätigkeit für Häuser und Wohnungen in Münster an, dort gab es rund 73 Genehmigungen pro 10.000 Einwohner. Die Kreise Euskirchen und Steinfurt (beide rund 54) lagen in der Statistik direkt dahinter. In Gelsenkirchen gab es dagegen nur 8,3 Genehmigungen pro 10.000 Einwohner - so niedrig war der Wert sonst nirgendwo in NRW. Die Landeshauptstadt Düsseldorf kommt auf einen Wert von 49 und die Domstadt Köln auf 30,2 Baugenehmigungen pro 10.000 Einwohner.