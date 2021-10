Geldwäsche-Razzia: Durchsuchungen in NRW

Es geht um den Verdacht der Geldwäsche in besonder schweren Fällen: Das Landeskriminalamt NRW und das Zollfahndungsamt Essen ermitteln im Auftrag der Staatsanwaltschaft Köln gegen 46 Beschuldigte. Gegen drei Personen sollen Haftbefehle vollstreckt werden, auch Spezialeinheiten der Polizei sind im Einsatz.

Gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Düsseldorf und der Kreispolizeibehörde Mettmann werden seit Mittwochmorgen 49 Wohn- und Geschäftsräume sowie Lagerhallen durchsucht. Ersten Informationen zufolge wurden Räumlichkeiten in Düsseldorf, Köln, Bochum, Wuppertal, Ratingen und Essen dursucht.

Insgesamt sind rund 250 Beamte im Einsatz. Sie wollen Beweismaterial sicherstellen in Verfahren gegen die Beschuldigten. Ihnen wird Geldwäsche in besonders schweren Fällen vorgeworfen. Zu möglichen Ergebnissen der Durchsuchungen will sich die Kölner Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages äußern.

Stand: 27.10.2021, 08:22