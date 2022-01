Geldautomat gesprengt - Einkaufszentrum einsturzgefährdet

In Schalksmühle, Jüchen und Oberhausen wurden in der Nacht Geldautomaten gesprengt. Dadurch sind teils massive Schäden an den Gebäuden entstanden. Das Gebäude in Schalksmühle wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr benutzt werden kann, so die Polizei.