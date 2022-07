Zahl gesprengter Geldautomaten deutlich gestiegen

Stand: 03.07.2022, 09:16 Uhr

Die Zahl der Sprengattacken auf Geldautomaten hat sich in Nordrhein-Westfalen in der ersten Jahreshälfte laut Polizei mehr als verdoppelt. Bis Ende Juni seien 105 Sprengattacken gezählt worden, teilte das Landeskriminalamt in Düsseldorf mit.