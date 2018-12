Weniger Manipulationen an Geldautomaten

In Nordrhein-Westfalen sind deutlich weniger Fälle von Datenklau an Geldautomaten bekannt geworden. Von Januar bis November 2018 manipulierten Kriminelle bisher 44 Mal Geldautomaten, um Kartendaten und Geheimnummer (PIN) von Bankkunden auszuspähen. Das teilte Euro Kartensysteme, ein Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Banken und Sparkassen, am Freitag (14.12.2018) mit.

Im selben Zeitraum 2017 waren noch 67 Fälle bekannt geworden. Beim sogenannten Skimming werden Türöffner in Bankfilialen gefälscht oder Tastaturen an Geldautomaten manipuliert.

Neue Technologie erschwert Betrug

Im deutschlandweiten Vergleich belegt NRW den zweiten Platz der Bundesländer: Der Großteil der bisherigen "Skimming"-Angriffe im Jahr 2018 (428) fand mit 328 Fällen in Berlin statt.

Für den Rückgang der Fälle wird eine neuartige Technologie verantwortlich gemacht, die leicht kopierbare Magnetstreifen ersetzt und die Karte bei jedem Gebrauch auf Echtheit prüft.

"Skimming"-Opfer bekommen Schaden ersetzt

In Deutschland müssen Opfer von Skimming normalerweise keinen finanziellen Nachteil fürchten. In der Regel ersetzen Geldinstitute solche Schäden - vorausgesetzt, die Kunden sind sorgfältig mit ihrer Bankkarte und PIN umgegangen.