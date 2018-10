Bei den Sportstätten in Nordrhein-Westfalen herrscht ein Sanierungsstau. Deshalb will das Land von 2019 bis 2022 ein zusätzliches Förderprogramm auflegen, um Sportvereine bei der Modernisierung zu unterstützen. Das gab Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport, am Dienstag (30.10.2018) bekannt.