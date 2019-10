Wie wirkt sich das Klima auf unsere Straßenbäume aus?

Die Auswirkungen des zweiten Dürre-Sommers in Folge sind für die Bäume dramatisch. Durch Trockenheit und eine damit verbundene Zunahme von Schädlingen sind viele Bäume krank. Eschen, Buchen oder Birken und vor allem Fichten sind angegriffen oder bereits abgestorben.

Die Dürre macht die Bäume krank.

Das stellen die Streckenkontrolleure der Meistereien zunehmend fest. " Wir sind in der Kontrolle gut aufgestellt. Doch diese massiven Schädigungen stellen auch uns vor neue Herausforderungen ", so Straßen. NRW -Direktorin Elfriede Sauerwein-Braksiek. In den Meistereien werden deshalb 29 neue Stellen für die Baumkontrolle geschaffen.

Ist so viel Kahlschlag wirklich notwendig?

Pro Jahr werden gut 23 Millionen Euro in die Gehölzpflege investiert.

Nur dort, wo Bäume offensichtlich geschädigt sind, werde gefällt oder zurückgeschnitten. "Kranke und alte Bäume verlieren ihre Standsicherheit und werden dann zur Gefahr für Verkehrsteilnehmer ", sagt Susanne Schlenga von Straßen. NRW . Der Vorwurf, der Landesbetrieb würde viele Bäume fällen, um mit dem Verkauf Gewinn zu erzielen, sei haltlos: " Die Kosten für das Fällen sind höher als der Gewinn. "