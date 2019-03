Die Tariferhöhung für die Angestellten im öffentlichen Dienst und die Beamtenschaft in Nordrhein-Westfalen kostet das Land bis Ende 2021 mehr als fünf Milliarden Euro. Das teilte das NRW -Finanzministerium mit. 2019 stünden knapp 970 Millionen Euro Mehrausgaben an, 2020 knapp zwei Milliarden und 2021 rund 2,4 Milliarden Euro, so das Ministerium. Rund die Hälfte der Summe entfalle auf die NRW-Beamten.

Lohnplus für Beamte