Ukraine-Krieg: Was man bei der privaten Aufnahme von Geflüchteten beachten muss

Bekommen Geflüchtete eine medizinische Versorgung?

Geflüchtete werden in Deutschland kostenlos medizinisch versorgt - müssen dafür aber bei den Behörden registriert sein. Es soll auch Angebote für Corona-Tests und -Impfungen geben. Das ist besonders wichtig, weil die Impfquote in der Ukraine bei nur 30 Prozent liegt.

Wo finden traumatisierte Menschen und ihre Gastfamilien Hilfe?

Im Umgang mit den Geflüchteten kann es auch Schwierigkeiten geben: Beispielsweise sprechen viele kein Deutsch oder Englisch und die Gastgeber kein Ukrainisch. Wer Geflüchtete aufnimmt, sollte außerdem bedenken, dass die Menschen mit ihren Gedanken in der Ukraine sind und dort eigentlich gar nicht weg wollten. Kristina Koch von der Initiative " Willkommen in Nippes " hat drei Frauen und drei Kinder an der slowakisch-ukrainischen Grenze abgeholt und nach Köln gebracht: " Dann ging es in die Unterkünfte, die Leute dort haben alles vorbereitet mit Welcome-Schild an der Tür - aber das ist alles in Stille abgelaufen. "

Die Menschen haben den Krieg erlebt und machen sich Sorgen um die Zurückgebliebenen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erklärt in einem Leitfaden, wie man mit traumatisierten Menschen umgeht. Geflüchtete selbst finden kostenlose Hilfe in psychosozialen Zentren.