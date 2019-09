Schon 2014 erster Entwurf

Bislang gelten in NRW für die Haltung wildlebender Tiere in Privathaushalten kaum Vorgaben, solange Artenschutz-Regeln erfüllt werden.

Die frühere rot-grüne Landesregierung hatte zwar schon 2014 ein Gefahrtiergesetz auf den Weg gebracht. Der erste Entwurf wurde aber von den kommunalen Spitzenverbänden abgelehnt. Das mittlerweile CDU -geführte Umweltministerium erklärte jetzt, der damalige Entwurf sei zu bürokratisch angelegt gewesen.

Kommunen für Einschränkungen

Für Einfuhr und Verkauf von gefährlichen Tieren sollen auch nach Ansicht der kommunalen Spitzenverbände in NRW strengere Regelungen gelten.

Diese "könnten helfen, dass weniger gefährliche Tiere ins Land kommen und hier gehalten werden" , teilten der Städtetag, der Städte- und Gemeindebund und der Landkreistag in einer gemeinsamen Stellungnahme der dpa mit. "Ob und inwieweit auch ein Gefahrtiergesetz auf Landesebene dazu beiträgt, kann in diesem Zusammenhang ebenfalls geprüft werden."

Auch Tierschützer für Gesetz

Unterschiedliche rechtliche Einschränkungen für Gefahrtiere gibt es bereits in mehreren anderen Bundesländern - etwa in Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Erst am Freitag (06.09.2019) hatten zehn Arten- und Tierschutzverbände in einem offenen Brief an NRW -Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ein Gefahrtiergesetz gefordert.

Es bestehe "dringender Handlungsbedarf, um auf Länderebene die weitgehend ungeregelte Haltung von gefährlichen Wildtieren zum Schutz der Bevölkerung, der Tiere und der Umwelt endlich zu begrenzen" .

Stand: 07.09.2019, 12:29