Wie oft gibt es Gefängnisausbrüche in NRW ?

All zu häufig kommt das nicht vor. Im vergangenen Jahr ließ die SPD -Fraktion im NRW -Landtag beim Justizministerium eine Statistik erstellen. Das Ergebnis: Von Januar 2016 bis April 2018 hatte es nur einen Ausbruch gegeben. Ein mutmaßlicher Räuber war in Heinsberg geflohen und sechs Tage später wieder festgenommen worden. Sieben weitere Gefangene nutzten in dem Zeitraum Überführungen zu Gerichten, Ausführungen oder Klinikaufenthalte, um zu türmen.