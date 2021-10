Tödliche Dreharbeiten: Dramen am Filmset

Wurde die Waffe, die Schauspieler Alec Baldwin in der Hand hielt, versehentlich mit echten Patronen geladen? Oder war es eine Fehlzündung, die die Waffe zur Explosion brachte? Noch ist unklar, warum die Kamerafrau Halyna Hutchins am Filmset zu "Rust" sterben musste und was Regisseur Joel Souza so schwer verletzte. Fest steht: Solche tödlichen Unfälle passieren immer wieder - nicht nur mit Waffen, die eigentlich harmlos sein sollten:

Bei den Dreharbeiten zu " Top Gun " mit T om Cruise stürzte ein Flugzeug ins Meer und blieb mitsamt Pilot verschwunden - bis heute.

Ein Hai erwachte am Set von " Outsider " aus seiner Betäubung und tötete einen Stuntman vor laufender Kamera. Die Produktionsfirma verwendete die Aufnahmen und machte sogar Werbung damit.

In Russland wurde 2002 ein komplettes Filmteam von einer Lawine verschüttet.

1982 fiel ein Hubschrauber bei Dreharbeiten zu "Unheimliche Schattenlichter" auf drei Darsteller, zwei davon waren Kinder - einer der bisher schwersten Unfälle in der Geschichte des Films.

Tödlicher Schuss bei "Crow"-Dreharbeiten

Die Liste lässt sich fortsetzen - Todesfälle durch Säbelstiche, Ertränken, herabstürzende Felsbrocken und heranrasende Züge passen so gar nicht in die schöne Scheinwelt des Films. Besonders groß ist die Bestürzung, wenn Waffen im Spiel sind. Bekanntestes Beispiel: Brandon Lee starb1994 bei den Dreharbeiten zu "The Crow", weil sich ein Stückchen einer Kugelattrappe im Lauf verhakt hatte und beim nächsten Schuss herausgeschleudert wurde. Und sein Kollege Jon-Erik Hexum erschoss sich selbst, weil die Platzpatrone im Lauf eben nicht ungefährlich war.