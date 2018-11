Unscheinbar stehen sie am Straßenrand und zeugen doch von großem Leid. Straßenkreuze markieren deutlich, dass sich etwas Schreckliches zugetragen hat, sagt Diakon Stephan Koch, Notfallseelsorger im Bistum Essen: "So bleibt die Unfallstelle nicht mehr nur eine Stelle des blanken Grauens, sondern sie wird umgestaltet zu einem ersten Gedenkort."

Anzahl der Kreuze in NRW unklar

Wie viele Straßenkreuze an den Land- und Bundesstraßen in NRW aufgestellt wurden, wird nicht statistisch erhoben. Dabei sind sie grundsätzlich genehmigungspflichtig, da sie eine "straßenrechtliche Sondernutzung" darstellten, so Hannes Krämer, Rechtsexperte beim Auto Club Europa ( ACE ).

In der Regel erfolge die Aufstellung allerdings ungefragt, weiß Stephan Lamprecht von Straßen. NRW : "Aufgestellte Gedenkkreuze werden vor Ort geduldet und stehen gelassen, wenn die Sicherheit des Verkehrs nicht beeinträchtigt wird." . Nicht akzeptiert würden Einrichtungen und Monumente auf Betonsockeln oder aus Materialien, die den Verkehr gefährden könnten.

Mahnende und präventive Wirkung

Wichtig sei auch, dass Schilder nicht verdeckt würden, so Ralf Collatz vom ADAC . "Übrigens setzen auch einige Kreispolizeibehörden auf die mahnende und präventive Wirkung solcher Kreuze" , sagt er. Diese würde dann ohne Namen an Orten aufgestellt, an denen sich tödliche Unfälle ereignet hätten, sagt Collatz.

Werden Gedenkkreuze nicht mehr betreut oder gepflegt, werden sie von der zuständigen Straßenmeisterei abgebaut, so der ADAC . Aus Rücksicht und aus Pietätsgründen passiere das aber eher selten.

Ein Ort der Trauer

Mahnkreuz für Unfallopfer