Darum bekommen die Deutschen so wenige Babys

Das Durchschnittsalter der Deutschen dürfte bald bei etwa 55 bis 65 Jahren liegen. So hat es die Hubert-Burda-Stiftung formuliert. Daraus ergäben sich unvermeidlich düstere Szenarien von Verarmung und Verteilungskonflikten. Diese drohen, weil in Deutschland zu wenige Babys auf die Welt kommen.

Nach einem besonders geburtenreichen Jahr 2021 ist die Geburtenrate 2022 in Deutschland deutlich gesunken. Laut dem Statistischen Bundesamt wurden rund 56.700 Neugeborene weniger gezählt. Das ist ein Rückgang von 7 Prozent. Die zusammengefasste Geburtenziffer, die angibt, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommen würde, sank um acht Prozent auf 1,46 Kinder. Das ist der niedrigste Stand seit 2013.

Professor Martin Burjad, Forschungsdirektor beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, erläutert im Interview mit WDR 5 die Gründe und Perspektiven.

Was sagen Sie zu dieser Statistik?

Martin Burjad: Seit den 1970er Jahren war die Geburtenrate in Westdeutschland etwa bei 1,3. Durch den Ausbau der Familienpolitik und der Kitas und vom Elterngeld ist in den letzten 10 bis 20 Jahren die Geburtenrate wieder gestiegen auf etwa 1,5 Kinder pro Frau. Das ist bemerkenswert, weil es in vielen europäischen Ländern eigentlich zurückgegangen ist. Deutschland war lange eines der Schlusslichter und ist jetzt im europäischen Mittelfeld. […] Jetzt ist es im letzten Jahr wieder eingebrochen.

Was sind die Gründe für den Einbruch?

Burjad: Ganz entscheidend ist, wie gut die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht wird. Durch Kitas, aber auch durch den Arbeitsmarkt. Die Länder, die viel Gleichstellungspolitik machen, die viel Familienpolitik im Sinne von Kinderbetreuungsangeboten machen, haben deutlich höhere Geburtenrate.

Was läuft in Frankreich anders?

Burjad: In Frankreich sind kinderreiche Familien sehr akzeptiert. Drei Kinder - das ist da etwas völlig normales. In Deutschland und in vielen anderen Ländern in Europa haben wir die Zwei-Kind-Norm. Da man fast überall 20 Prozent hat, die keine Kinder bekommen und einige, die bei einem Kind bleiben, kommt man bei der Zwei-Kind-Norm nicht auf Geburtenraten, die ausreichend sind.

Es heißt: Wenn das so weitergeht und wir eine extreme Überalterung erleben, könnte es zu harten Konflikte in der Gesellschaft kommen. Sehen Sie das auch so?

Burjad: Man kann durch Politikmaßnahmen vieles machen. Es gibt Gestaltungsspielräume. Bildung wird umso wichtiger. Wenn man weniger jüngere Menschen hat, muss man diese umso besser ausbilden. Es geht um die Erwerbstätigen, darum, dass man Leute hat, die auf dem Arbeitsmarkt sind. […] Ich bin gegen Horrorszenarien, die beschrieben werden. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Geburtenrate steigt und dass man guckt, wie kann man denn Familien unterstützen, dass sie Kinderwünsche umsetzen. Denn Kinderwünsche sind im Durchschnitt bei zwei Kindern pro Frau. Das heißt: Viele setzen ihre Wünsche nicht um und das ist ein großes gesellschaftliches Problem.