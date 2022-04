Babyboom: Zahl der Geburten in NRW steigt

Was ist der Grund für den kleinen "Babyboom" - mitten in Zeiten der wirtschaftlichen Unsicherheit durch die Pandemie? Laut Martin Bujard vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung gibt es dafür mehrere Erklärungen. "In vielen südlichen EU-Ländern ist die Zahl der Geburten in der Corona-Krise tatsächlich gesunken ."

Arbeitslosenzahlen beeinflussen die Geburtenrate