Gebauer gegen Ost-West-Schüleraustausch

"Wir brauchen nicht nur Schülerprojekte im Austausch mit Polen oder Frankreich, sondern auch zwischen Leipzig und Stuttgart" , forderte der neue Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK), Helmut Holter (Linke), in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Montag (15.01.2018). Seiner Meinung nach redeten Ost und West viel zu wenig miteinander über das, was war und was heute ist.

Gebauer: "Epoche aus dem Geschichtsbuch"

Bei NRW -Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) stößt Holters Vorschlag auf wenig Gegenliebe. Sie ist zwar grundsätzlich der Meinung, dass Schüler ihr Land kennen lernen, bundesweit Kontakte knüpfen und Erfahrungen austauschen sollten. Sie gibt aber auch zu bedenken, dass für die heutigen Schüler der Nach-Wende-Generation die deutsche Teilung oftmals nur noch eine Epoche aus dem Geschichtsbuch sei.

Statt eines Ost-West-Austauschs favorisiert Gebauer "einen unverstellten Blick auf die deutsche Geschichte und eine aktive Erinnerungskultur an die Opfer von Krieg, Unrecht und Unfreiheit im letzten Jahrhundert in unserem Land." NRW befände sich hier auf einem sehr guten Weg.

GEW: "Im Prinzip gut"

Mehr Zustimmung erntet Holters Initiative bei der Gewerkschaft "Erziehung und Wissenschaft" (GEW). Die NRW-Vorsitzende Dorothea Schäfer findet den Vorschlag "im Prinzip gut" , weil Begegnung immer gut sei. Allerdings sei auch die Kostenfrage entscheidend, so dass zuerst entsprechende Förderprogramme auf den Weg gebracht werden müssten.

Stand: 15.01.2018, 16:14