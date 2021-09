Bahnstreik: GDL bleibt weiterhin hart

6.057 Lokführer legten im Streik bis jetzt die Arbeit nieder

Am Samstag hatte die Bahn Zahlen zur Streikbeteiligung bekanntgegeben: Demnach legten seit Beginn der jüngsten Welle am Mittwoch 6.057 Lokführer der insgesamt rund 19.700 DB-Triebfahrzeugführerinnen und -führer die Arbeit nieder. Mitarbeitende der Infrastrukturgesellschaften der DB seien hingegen "kaum" in den Ausstand getreten. In den Bereichen Netz, in der Instandhaltung und an den Bahnhöfen habe die GDL auch zum Arbeitskampf aufgerufen.

Bahn scheitert auf dem juristischen Weg

Das bundeseigene Staatsunternehmen war am Freitag auch im zweiten Anlauf gescheitert, den Arbeitskampf mit juristischen Mitteln zu beenden. Das Hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt lehnte in zweiter Instanz eine entsprechende Einstweilige Verfügung gegen die GDL ab.

Die Parteien hatten in Frankfurt insbesondere um eine Klausel gestritten, mit der die GDL ihre Tarifverträge auch für Mitglieder durchsetzen will, die in Betrieben arbeiten, in denen eigentlich die Konkurrenzgewerkschaft EVG in der Mehrheit ist.

Kundgebung in Essen

Nach Auffassung des Gerichts ist diese Klausel zwar zweifelhaft, mache aber nicht den gesamten Streikaufruf unwirksam. Die Kammer prüfte auch, ob die Lokführer einen illegalen Unterstützungsstreik für die anderen Bahn-Beschäftigten leisten.

GDL lehnt Schlichtung ab

Bereits am Donnerstag hatte die Deutsche Bahn versucht, den Streik per Einstweiliger Verfügung zu stoppen - aber auch das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte diese ab. Zuvor war der Versuch des Vorsitzenden Richters Volker Schulze gescheitert, mit einem Vergleich beide Seiten an den Verhandlungstisch zurückzuholen.

Die GDL hatte es am Donnerstag erneut abgelehnt, in Gespräche einzutreten, bevor nicht ihre sämtlichen Forderungen aus dem Mai erfüllt würden.

GDL lehnt "bestes Angebot aller Zeiten" ab

Kurz vor Streikbeginn hatte die Bahn der GDL am Mittwoch ein neues Angebot unterbreitet - den Streik abwenden konnte das Unternehmen damit aber nicht. GDL -Chef Weselsky betonte zwar im ARD -Morgenmagazin, dass dies das " beste Angebot aller Zeiten sei ", stellte aber auch fest, dass der Streik trotzdem weitergehe. " Dieses Angebot kann kein Mensch und vor allem keine Gewerkschaft auf dieser Welt annehmen ", so Weselsky.

Er kritisierte, dass der von der GDL ausgehandelte Tarifvertrag nur für die langjährigen Mitglieder der Gewerkschaft gelte. Für die laut Weselsky 4.000 Mitglieder, die in den vergangenen 14 Monaten in die GDL eingetreten seien, gelte er jedoch nicht. Damit wolle die Bahn die GDL -Mitglieder in Mitarbeiter erster und zweiter Klasse spalten, so Weselsky. Dem WDR sagte er: " Die Zielsetzung des Bahnvorstands ist die Existenzvernichtung der GDL. "