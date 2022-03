Wie will die Bundesregierung gegensteuern?

Oliver Krischer, Bündnis 90/ Die Gruenen, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft

Mit vielen Maßnahmen, wie der Grünen-Politiker Oliver Krischer, Parlamentarischer Staatssekretär im Klimaschutzministerium, dem WDR sagte. So sollen künftig die Gasspeicher in Deutschland, die im letzten Winter so gut wie leer waren, voll sein. Das werde gesetzlich verankert und staatlich kontrolliert. " Das ist ganz wichtig, damit wir im nächsten Winter eine sichere und einigermaßen bezahlbare Gasversorgung haben ", betonte Krischer.