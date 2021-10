Strom- und Gasverträge: Kurzfristige Kündigungen oft nicht rechtens

" Selbst eine drohende Insolvenz ist kein Grund für eine Kündigung ", sagt Schneidewindt. Die Verbraucherzentrale rät darum den betroffene Stromkunden, eine Kopie der Kündigung des Gasvertrags zu schicken. Dann könne die Verbraucherzentrale prüfen, ob ein Schadensersatzanspruch besteht.

Örtliche Versoger müssen Grundversorgung sicherstellen