Gasumlage: Wo bleibt die Gerechtigkeit?

Übergewinnsteuer für mehr Gerechtigkeit? FDP sagt Nein

Grünen-Politiker Hofreiter nannte am Freitag eine Übergewinnsteuer als mögliches Mittel, um ein weiteres Energiegeld zu finanzieren und so die Bürger zu entlasten. Eine solche Sondersteuer würde auf hohe Zusatzgewinne von Energieunternehmen fällig, die an der Gaskrise viel Geld verdienen. Auch die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sowie Linken-Chefin Janine Wissler sind für die Übergewinnsteuer, die es bereits in Italien, Belgien, Spanien und Großbritannien gibt. Finanzminister Lindner lehnt diese bislang allerdings ab.