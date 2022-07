Drei Mal so hohe Abschläge auf Gas? Das müssen Verbraucher jetzt wissen

Alternativ dazu könnte künftig der neu geschaffene Paragraf 26 genutzt werden. Dieser regelt den sogenannten Umlagemechanismus. Damit sollen die höheren Gaspreise auf alle Kunden gleichmäßig verteilt werden können - unabhängig vom jeweiligen Gasanbieter.

Die beiden Paragrafen 24 und 26 stehen gleichberechtigt nebeneinander. Welcher zum Einsatz kommt, entscheidet die Bundesregierung. Ob und wann eines der beiden Instrumente aktiviert wird, ist offen.

Was kann ich als Gaskunde selbst tun?

Die Menschen müssten jetzt vorsorgen - und zwar sowohl technisch wie finanziell, sagte Bundesnetzagentur-Chef Müller. "Erhöht freiwillig euren Abschlag oder legt jeden Monat etwas Geld zurück, etwa auf ein Sonderkonto."

Und: "Redet mit eurem Vermieter oder einem Handwerker, wenn er noch verfügbar ist. Was kann man tun, um die Heizung zu optimieren?" Etwa die Hälfte der Gasthermen in Deutschland sei nicht gut eingestellt. Mit kleinem Aufwand lasse sich "ein großer Spareffekt erzielen" .

Wie ist der Stand bei der Turbine für Wartung von Nord-Stream 1?

Die momentan laufende Wartung von Nord Stream 1 soll am 21. Juli beendet werden. Ob die Pipeline danach wieder in Betrieb geht, wollte der russische Gazprom-Konzern am Mittwoch nicht garantieren. Grund sei eine fehlende Bestätigung, dass eine reparierte Turbine aus Kanada geliefert werde.

Die kanadische Regierung hatte am Wochenende offiziell bekannt gegeben, dass die Turbine nach Deutschland geliefert werden darf. Eine direkte Lieferung an Gazprom hätte gegen kanadische Sanktionen gegen Russland verstoßen. Der für die Installation verantwortliche Siemens-Konzern hatte zuletzt angekündigt, die Turbine so schnell wie möglich zu installieren.