Von außen ist der Gasometer ein riesiger metallischer Zylinder, der hochkant an der schnurgerade verlaufenden Emscher und dem Rhein-Herne-Kanal liegt. Zusammen sind es gewaltige geometrische Landmarken in Oberhausen. Innen wirkt der Gasometer fast sakral und gleicht einer Kathedrale. Der ehemals größte Gasspeicher Europas lässt sich durchaus mit dem Kölner Dom vergleichen. Ein Turm würde fast vollständig in dem Stahlkoloss verschwinden. Der Gasometer ist heute einer der größten Ausstellungsräume in Europa und fast nirgendwo hat raumgreifende Kunst so viel Platz.