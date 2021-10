Russland will mehr Gas liefern: Sinken jetzt bei uns die Energiepreise?

Abwarten, welche Mengen kommen

Entspannt sich nun die Lage? Der Hamburger Energieexperte Steffen Bukold ist eher skeptisch. Bisher sei es ja nur eine Ankündigung, dass mehr geliefert wird. " Insofern muss man abwarten, welche Mengen kommen ", sagte Bukold dem WDR .

Egal, wie das Volumen nun aussieht: Es werde nicht gelingen, die Speicher in Deutschland vor dem Winter zu füllen, davon ist Bukold überzeugt. " Das ist ein Prozess, der sich über viele Wochen hinzieht, und der auch etwas spät beginnt. "

Starke Gas-Nachfrage in Asien und Lateinamerika

Starke Gas-Nachfrage in Asien und Lateinamerika

Die Nachfrage nach Gas ist hoch, und zwar weltweit. In Europa selbst wird Gas immer weniger gefördert. Insofern sinkt das Angebot. " Hinzu kommt eine starke Nachfrage an Gas vor allem in Asien und Lateinamerika ", sagte der Energie-Experte Heiko Lohmann dem WDR . So werde etwa in Lateinamerika Gas zur Stromerzeugung genutzt. In dieser Situation liefere Russland, verglichen mit den Vorjahren, vergleichsweise niedrige Mengen.

Warum der russische Staatskonzern Gazprom weniger liefert? Für Bukold ist das ein Rätsel. " Die ganzen Aktionen der letzten Monate laufen letztendlich auf einen Reputationsschaden für Gazprom hinaus ", glaubt der Experte. Denn Gazprom habe sich über Jahrzehnte als " sehr verlässlicher und flexibler Geschäftspartner " dargestellt.

Langfristig eine Preisanhebung?