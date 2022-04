Wer bekommt noch Gas im Ernstfall: Privathaushalte oder Industrie?

Netzagentur: "Haben keine Mangellage"

Klaus Müller.

Klaus Müller, Leiter der Bundesnetzagentur, lehnt eine Vorfahrt für die Industrie ebenfalls ab. "Die Drohkulisse, die zurzeit im Raum steht - nämlich dass wir Arbeitsplätze verlieren - bezieht sich auf eine Gasmangellage. Die haben wir heute nicht. Die Gasflüsse sind - Stand heute stabil, die Gasspeicher sind zu einem guten Drittel gefüllt" , sagte Müller dem WDR.