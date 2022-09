Gaslieferung durch Nord Stream 1 wird vorerst komplett gestoppt

Eigentlich hatte man damit gerechnet, dass durch die Pipeline nach Abschluss der angekündigten dreitägigen Wartungsarbeiten ab Samstagmorgen wieder Gas nach Deutschland fließen kann. Dass daraus nun nichts wird, begründete der russische Staatskonzern Gazprom am Freitagabend bei Telegram mit einem Ölaustritt in der Kompressorstation Portowaja. Bis zur Beseitigung bleibe der Gasdurchfluss gestoppt.

Ausgetretenes Öl an mehreren Stellen gefunden

Gazprom zufolge ist das Leck bei den gemeinsam mit Experten von Siemens Energy erledigten Wartungsarbeiten an der Station festgestellt worden. Ausgetretenes Öl sei an mehreren Stellen gefunden worden. Es sei nicht möglich, den sicheren Betrieb der letzten noch verbliebenen Gasturbine zu garantieren. Schon in der Vergangenheit sei es zu solchen Ölaustritten gekommen, hieß es.