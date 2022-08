Gasppeicher zu 75 Prozent befüllt - bedeutet das jetzt Entwarnung?

Klaus Müller: "Nicht nachlassen"

Allerdings gab der Behörden-Chef auch am Sonntag keine Entwarnung - trotz erfreulicher Füllstände. Nun gelte es, nicht nachzulassen. Die nächsten Ziele seien ambitioniert. So wurde per Verordnung festgelegt, dass die deutschen Speicher

am 1. September zu mindestens 75 Prozent

am 1. Oktober zu mindestens 85 Prozent

am 1. November zu mindestens 95 Prozent

gefüllt sein müssen. Die Speicher gleichen Schwankungen beim Gasverbrauch aus und bilden damit eine Art Puffersystem für den Gasmarkt. Die bei einem Füllstand von 95 Prozent gespeicherte Gasmenge entspricht etwa dem bundesweiten Verbrauch im Januar und Februar 2022.

Sollte weiterhin im gleichen Tempo wie zuletzt eingespeichert werden, dürfte die Marke von 85 Prozent schon vor dem 1. Oktober erreicht werden. Allerdings: Bei Normaltemperaturen im Oktober wird sich die beginnende Heizsaison stark auf die Einspeichermöglichkeiten auswirken, sagte Sebastian Bleschke. Er ist Geschäftsführer des Speicherverbandes Ines. Aufgrund der stark reduzierten Gasimporte sei es daher möglich, dass dieses Füllstandsziel verfehlt werde.