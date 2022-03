Jetzt sollen alle Energie sparen: Ist ein Tempolimit eine gute Idee?

Beim Ölverbrauch ist das nicht anders. Auch hier gilt: Je weniger Sprit getankt und verfahren wird, desto besser. Und was, wenn es möglicherweise zu einem Lieferstopp kommt? "Die Politik muss sich vorbereiten und auch die Unternehmen" , sagte Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ( DIW ), dem WDR . Die Konsumenten müssten sich ebenfalls schon jetzt einschränken.

DIW-Chef: Fehlende Akzeptanz für Einschränkungen

DIW-Präsident Marcel Fratzscher

Die Diskussion um das Autofahren zeige, so DIW -Chef Fratzscher, dass viele noch nicht verstanden hätten, dass der Ukraine-Krieg erhebliche Eingriffe in unser tägliches Leben erfordere. "Gerade wir Konsumenten werden weniger Energie konsumieren müssen." Nur so könne man über einen Lieferstopp hinwegkommen. Es fehle in der Gesellschaft jedoch die Einsicht in diese Notwendigkeit, so Fratzscher: "Meine Sorge ist die fehlende Akzeptanz."