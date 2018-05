Bei der bundesweiten Aktion "Stunde der Gartenvögel", die der Naturschutzbund ( Nabu ) initiiert, haben allein in NRW über 10.000 Menschen mitgemacht. Eine Stunde sollten Vogelliebhaber protokollieren, wie viele Gartenvögel sie in der Zeit erblicken. Das Ergebnis: So wenig Vögel wurden seit Beginn der Aktion vor 14 Jahren noch nie gezählt.

Negativ-Rekord bei Meisen und Amseln