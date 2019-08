Aus Deutschland kommt eines der vielleicht düstersten Spiele dieser Gamescom: In "Through The Darkest Of Times" steuert der Spieler eine Widerstandsgruppe durch die Zeit des Nationalsozialismus - von der Machtergreifung bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Das herausfordernde Ziel in diesem Anti-Faschismus-Spiel: überleben.