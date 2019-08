Neuer Besucherrekord

Die Computerspiel-Messe hat abermals einen Besucherrekord geknackt. Auf das Gelände der Kölner Messe strömten bis zum Samstag rund 373.000 Besucher, wie die Veranstalter mitteilten. So viele waren es noch nie in der Geschichte der 2009 gestarteten Messe. Vergangenes Jahr waren 370.000 Besucher gezählt worden.

Gamescom wird exportiert

Im kommenden Jahr findet die Gamescom zweimal statt - im August in Köln und im Oktober zum ersten Mal in Singapur. Die Messe wird exportiert, weil die Märkte für Computer- und Videospiele in Asien besonders schnell wachsen, und die Anreise nach Köln für viele Fans aus China, Japan oder Südkorea zu aufwändig ist.