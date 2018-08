Die aufsehenerregenden, international erfolgreichen Hochglanz-Spiele, sogenannte "Triple-A"-Titel, entstehen in anderen Ländern. Für deren Entwicklung braucht es Jahre und meist viele Millionen Dollar bzw. Euro. In Deutschland gibt es kaum eine Handvoll Studios, die in dieser Liga mitspielen.

Entwicklungsland Deutschland

Die Leidenschaft für neue Spiele ist vorhanden

In Sachen Spielentwicklung ist Deutschland also Entwicklungsland. Das möchten nicht nur die "Großen" ändern, denn die Indie-Erfolge aus Deutschland zeigen, dass die Kreativität und Leidenschaft für neue Games hierzulande durchaus vorhanden sind.

Aber die wirtschaftlichen Herausforderungen, vor allem für die unabhängigen Studios, sind immens, denn selbst die Entwicklung eines kleinen Spiels kostet schon im Vorfeld meist sehr viel Geld.

Strukturelle Förderung als Antwort?

Deshalb fordert der game-Verband mit Nachdruck eine strukturelle Förderung der Branche durch die öffentliche Hand, genauer durch einen Förderfond des Bundes.

Branchenverband will jungen Entwicklern helfen

Bis der steht, will der game-Verband jungen Studios und Entwickler-Teams mit Workshops, Mentoring-Programmen und aktiven Regionalverbänden helfen, die Probleme um Gründung, Finanzierung und Entwicklung zu meistern.

Stand: 22.08.2018, 06:00