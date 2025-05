Galatasaray-Fans feiern Meisterschaft auch in NRW ausgelassen

Tausende Fans waren am Sonntagabend auf den Straßen, stimmten Gesänge an und zündeten Pyrotechnik. In Dortmund gab es einen Autokorso am Borsigplatz, wo sonst die Anhänger von Borussia Dortmund ihre Erfolge feiern - nur dass dieses Mal nicht die Farben Schwarz und Gelb dominierten, sondern Rot und Gelb. Der Verkehr rund um den Borsigplatz war kurzzeitig eingeschränkt, es blieb aber friedlich.

Partys in Gelsenkirchen und Köln

Auch in anderen Städten waren die Fans unterwegs. In Gelsenkirchen etwa fand laut Polizei eine privat geplante Meisterfeier mit tausenden Fans statt. An mehreren Orten im Gelsenkirchener Stadtgebiet sei es zusätzlich zu "spontanen Jubelfeiern" gekommen.

In Köln trafen die Galatasaray-Fans auf Anhänger des 1. FC Köln, der am Sonntag den Wiederaufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht hatte. In der Domstadt feierten die beiden Fan-Lager auf den Ringen gemeinsam ihre Klubs.