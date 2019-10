Die neue Cloud "Gaia X" soll dezentral organisiert werden und die europäischen Datenschutzstandards einhalten. Das Konzept für die Daten-Cloud will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU ) am Dienstag (29.10.2019) auf dem Digital-Gipfel der Bundesregierung in Dortmund vorstellen.

Wer ein Smartphone besitzt, nutzt mit großer Wahrscheinlichkeit auch einen Cloud-Service. Viele Apps laden Daten automatisch auf Server hoch, beispielsweise Fotos oder Sicherheitskopien von Chat-Protokollen. Auch viele Unternehmen, Behörden und Wissenschaftseinrichtungen nutzen Cloud-Dienste, um Daten zu speichern und zu tauschen. Dazu kommt der Markt für Anwendungen – also Programme, die nur über die Cloud funktionieren, wie beispielsweise Microsoft Office 365.

US -Anbieter haben noch kaum Konkurrenz

Die Daten landen dabei höchstwahrscheinlich bei einem US -amerikanischen Anbieter. Denn den Markt für Cloud-Anwendungen beherrschen Amazon, Microsoft und Google. Europäische Anbieter spielen kaum eine Rolle. Das soll sich ändern: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will eine europäische Konkurrenz zu den US -Anbietern ins Leben rufen. Mit dabei sind große Unternehmen wie SAP , Siemens und die Telekom, aber auch die IG Metall und Wissenschaftseinrichtungen.

Datenschutz soll so verbessert werden

Ziel ist es erstens, ein Netzwerk zu schaffen, das Daten nach europäischen Datenschutzstandards speichert. Denn US -Behörden haben nach dem sogenannten CLOUD-Act das Recht, auf Daten von US -Anbietern zuzugreifen, selbst wenn die Server im Ausland stehen, also beispielsweise in Deutschland. Vor diesem Zugriff sollen die Daten bei einem europäischen Cloud-Dienst sicher sein. Zweitens soll sichergestellt werden, dass die Daten weiterhin im Besitz der Privatleute und Unternehmen bleiben, die sie hochgeladen haben. Sie sollen nicht in den Besitz des Cloud-Anbieters übergehen. Und drittens soll die europäische Wirtschaft weniger abhängig von US -Unternehmen werden.

Ziel: Europäische Anbieter sollen sich vernetzen

Dabei soll Gaia X kein zentrales Großunternehmen werden, sondern vielmehr ein Netzwerk aus unterschiedlichen Großkonzernen, Mittelständlern und Start-Ups, dazu Behörden und Wissenschaftseinrichtungen. Damit der Austausch der Daten zwischen diesen verschiedenen Akteuren reibungslos funktioniert, soll es einen einheitlichen technischen Standard geben.