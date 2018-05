Anti-Baby-Pille für Gänse?

Vor ein paar Jahren gab es in der Stadt auch Überlegungen, einen Seeadler einzusetzen. Der hätte aber auch andere Tiere verjagt. Woanders in Deutschland gab es auch schon mal die Idee einer Anti-Baby-Pille für Gänse. Die Niederlande gehen noch einen Schritt weiter. Dort werden die Tiere eingefangen und vergast.

Keine Probleme gibt es aktuell am Fühlinger See in Köln oder in Schwerte, erklären die jeweiligen Stadtsprecher. Auch am Aasee in Münster ist die Population der Wildgänse nicht größer geworden. "In diesem Jahr hatten wir noch keine Verunreinigungen der Ruderstege", sagt Franz-Josef Grövert vom Münsteraner Grünflächenamt.

Warum wir uns mit den Gänsen abfinden müssen

In Münster hat man sich mit den Tieren also arrangiert. Das sollten wir auch anderswo, erläutert Gänseforscher Helmut Kruckenberg. Am sinnvollsten sei, den Tieren ihre Nahrung zu entziehen - alle anderen Maßnahmen würden nur kurzfristig zu einer Verbesserung führen, so der Ornithologe. Wichtig sei auch, das Futterverbot noch strenger zu kontrollieren. An Gänsekot werden wir uns trotzdem gewöhnen müssen.