Ukraine-Krieg: G7-Staaten kündigen neue Sanktionen an

Zerstörtes Schulgebäude in Zhytomyr

Die G7-Staaten haben ein sofortiges Ende des russischen Angriffs auf die Ukraine gefordert und mit weiteren harten Sanktionen gedroht. Die Außenminister der Staatengruppe erklärten am Freitag nach einer Sondersitzung in Brüssel, Russlands Einmarsch in das Nachbarland sei ein "eklatanter Verstoß gegen die Grundsätze des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie gegen das Völkerrecht ".

Neue Strafmaßnahmen auch für Belarus geplant

Als Reaktion "auf die russische Aggression", die auch durch die belarussische Regierung ermöglicht worden sei, werde die G7-Gruppe " weitere strenge Sanktionen verhängen ", hieß es in einer vom Auswärtigen Amt in Berlin veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Russland müsse " unverzüglich seinen fortdauernden Angriff gegen die Ukraine beenden ", der sich " dramatisch auf die Zivilbevölkerung " auswirke und zivile Infrastruktur zerstöre.

Angriff auf AKW Verstoß gegen das Völkerrecht