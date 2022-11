G7-Treffen in Münster startet

Seit 15 Uhr am Donnerstagnachmittag läuft das Treffen der Ministerinnen und Minister der G7-Staaten im Friedensaal des Historischen Rathauses in Münster.

Mehrere Delegationen bereits Mittwoch gelandet

Bereits am Mittwochabend sind mehrere Delegationen am Flughafen Münster-Osnabrück gelandet, darunter Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, ihr US -Amtskollege Antony Blinken sowie Japans Außenminister Yoshimasa Hayashi.

Das lief alles reibungslos, erklärte Flughafensprecher Andres Heinemann: " Die ersten beiden hatten Sondermaschinen, die Japaner haben in einer Linien-Maschine aus Frankfurt gesessen. Wir sind wirklich gut zufrieden. "