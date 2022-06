G7-Gipfel beginnt mit Ukraine-Krieg im Fokus

US-Regierungskreisen zufolge soll auch ein G7-weites Importverbot für russisches Gold verhängt werden. Das würde die Sanktionen gegen Russland weiter verschärfen. Die USA, Großbritannien, Japan und Kanada haben ein solches Importverbot noch vor dem Gipfelbeginn beschlossen.

Konkrete Finanzzusagen werden im Kampf gegen die Hungersnot erwartet, die vor allem in Ostafrika herrscht und sich angesichts steigender Getreidepreise im Zuge des Krieges noch verschärft. Auch die hohen Energiepreise werden Thema in Elmau sein, ebenso der Klimaschutz. Diskutiert werden soll da unter anderem der Vorschlag von Bundeskanzler Scholz, einen "Klimaclub" zu gründen, in dem Länder mit vergleichsweise hohen Klimazielen ihre Politik abstimmen.

Auch internationale Partnerschaften bei Infrastruktur und Investitionen sollen besprochen werden.

Gibt es Proteste?

Der Gipfel wird - wie auch in den Vorjahren - von Protesten begleitet; die diesjährigen Kundgebungen fanden jedoch weniger Zulauf als erwartet. An einer Demonstration in München nahmen am Samstag deutlich weniger als die ursprünglich anvisierten 20.000 Menschen teil. Zu der Kundgebung eingeladen hatten 15 Organisationen, darunter Greenpeace, Misereor und die Welthungerhilfe.