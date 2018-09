Das neue G9 nimmt Formen an

Mit dem Schuljahr 2019/20 beginnt die Umstellung auf G9 in NRW . Ein wesentlicher Teil der Reform ist die sogenannte Stundentafel. In ihr werden die einzelnen Fächer sowie die Stundenzahl für die verschiedenen Klassen festgelegt. Am Donnerstag (06.09.2018) hat Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) vorgestellt, wie diese Stundentafel nach ihren Vorstellungen künftig aussehen soll.

Möglichst kein Nachmittagsunterricht

Demnach könnte das neunjährige Gymnasium weitgehend ohne Nachmittagsunterricht auskommen. Denn in den Klassen 5 und 6 sollen die Schülerinnen und Schüler 28 bis 30 Unterrichtsstunden pro Woche erhalten - also gut sechs Stunden pro Tag. In den Klassen 7 bis 10 sind 30 bis 33 Unterrichtsstunden pro Woche vorgesehen.

180 Wochenstunden verbindlich

Der aktuelle Entwurf der Stundentafel sieht insgesamt 180 Wochenstunden über die sechs Jahrgänge der Sekundarstufe I verbindlich vor. Eine Wochenstunde entspricht auf 40 Schulwochen pro Jahr gerechnet in etwa 40 Unterrichtsstunden.

1.200 mehr Unterrichtsstunden im Vergleich zu G8

Die Schulkonferenzen der Schulen können bis zu acht Wochenstunden zusätzlich als Ergänzungsstunden beschließen. Sie sollen der zusätzlichen individuellen Förderung in Deutsch, Mathematik, den Fremdsprachen oder in den Naturwissenschaften dienen.

Im Vergleich zum Abitur nach acht Jahren stehen damit bei G9 bis zu 1.200 Unterrichtsstunden mehr zur Verfügung.

Schulausschuss des Landtags hat letztes Wort